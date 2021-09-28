Видео с места жесткой аварии в Ленобласти, где погибли мать с двумя детьми, появилось в сети

Погибшая на трассе "Кола" семья ехала в аэропорт, чтобы улететь в отпуск Фото: СОЦСЕТИ

В социальной сети появилось видео с места страшной аварии в Ленинградской области, где погибла мать с двумя маленькими детьми. ДТП произошло в ночь на 28 сентября 2021 года на трассе "Кола" в Волховском районе недалеко от деревни Потанино. Со слов пользователей соцсетей, семья ехала из Карелии в аэропорт Пулково, чтобы улететь в отпуск.

- 33-летний водитель Nissan Аlmera уснул за рулем. Сам остался жив, два ребенка погибли: одному 1 год, второму 5 лет, 30-летняя жена была в критическом состоянии, и тоже умерла, - рассказали в соцсети очевидцы.

Как рассказали ранее в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель Nissan выехал на встречную полосу на трассе, где столкнулся с грузовичком Ford Transit. Легковушка от удара превратилась в металлолом. Спасателям пришлось разрезать ее корпус, чтобы достать мертвых детей.

Водитель Nissan остался жив и попал в больницу. Водитель Ford не пострадал. Полиция проводит проверку.