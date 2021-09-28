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Происшествия28 сентября 2021 11:12

Петербуржец устроил скандал в библиотеке имени Маяковского и грозил ее взорвать

Неадеквата задержали и возбудили уголовное дело
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Посетитель библиотеки в Петербурге устроил скандал и грозил ее взорвать

Посетитель библиотеки в Петербурге устроил скандал и грозил ее взорвать

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге мужчина устроил скандал в библиотеке имени Маяковского, который закончился для него уголовным делом. Инцидент произошел 25 сентября 2021 года в помещении библиотеки в доме 20 по Невскому проспекту. Посетитель не только нарушил тишину читального зала, но еще и угрожал устроить взрыв.

- 25 сентября в полицию позвонила женщина, работающая охранником в библиотеке имени Маяковского. Она сообщила, что неизвестный мужчина устроил скандал и сообщил что у него с собой бомба и он ее взорвет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место выехали полицейские и задержали скандального посетителя. Бомбу ни у него, ни в здании библиотеки они не обнаружили.

По факту угрозы было возбуждено уголовное дело. Причина скандала пока неизвестна. Поводится проверка.