Хулиган прострелил окно троллейбуса в Петербурге

Полиция ищет хулигана, стрелявшего по троллейбусу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Красносельского района Петербурга ищут неизвестного «снайпера», который прострелил из пневматики окно троллейбуса. Инцидент произошел поздним вечером понедельника на Ленинском проспекте.

- 27 сентября 2021 года около 21:36 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 79 по Ленинскому проспекту неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в сторону троллейбуса 32-го маршрута, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При осмотре троллейбуса полицейские действительно нашли на одном из окон отверстие от пневматического шарика. Сейчас по факту ЧП начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, пассажиры не пострадали. Хулигана ищут.