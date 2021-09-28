NordWind запустит авиарейсы из Петербурга в Дрезден, а «Икар» - в Нюрнберг

Новые рейсы в Германию открываются из Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два новых авиамаршрута открываются в Германию из Петербурга. 27 сентября на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) появились документы о начале пассажирских полетов в Дрезден и Нюрнберг.

- Авиакомпания «Северный ветер» (NordWind - прим.ред.) назначается для выполнения международных регулярных воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты по маршруту Санкт-Петербург – Дрезден с частотой семь раз в неделю, - говорится в документе, размещенном на сайте Росавиации.

Другим уведомлением назначается авиакомпания «Икар» на маршрут Санкт-Петербург – Нюрнберг с той же частотой полетов.

Дата начала рейсов и расписание станут известны позднее.

Напомним, что на полеты в Европу из России действуют ограничения и их необходимо уточнять перед покупкой билетов.