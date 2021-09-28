Рост смертей и заражений коронавирусом произошел в Петербурге 28 сентября

Новый подъем заболеваемости коронавирусом произошел в Петербурге 28 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается подъем заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 28 сентября 2021 года в городе снова выявили более 1,5 тысячи зараженных. Также произошел рост по числе смертей.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус был выявлен еще у 1530 человек, рост по сравнению с предыдущим днем составил 0,2 процента, - сообщили в опершабе.

Статистика по коронавирусу в Петербурге на 28 сентября / Фото: Яндекс

Также за минувшие сутки скончались от инфекции 58 человек, что на 5,5 процентов больше, чем днем ранее.

Есть и хорошие новости. Число выздоровевших оказалось больше числа заболевших. За сутки выздоровели 1850 человек.

Всего с начала пандемии в Петербурге было выявлено 616 707 случаев заражения коронавирусом, из них 578 270 человек выздоровели. Скончались 21 738 пациентов.