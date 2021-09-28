Животные напали на более 6,5 тысяч жителей Петербурга за 8 месяцев 2021 года

Более 6,5 тысяч петербуржцев пострадали от укусов животных в 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За первые восемь месяцев 2021 года более 6,5 тысяч жителей Санкт-Петербурга пострадали от укусов или царапин животных. Об этом 28 сентября 2021 года рассказали в городском управлении Роспотребнадзора.

- За восемь месяцев по поводу укусов, ослюнения и оцарапывания животными медицинские организации обратилось 6530 человек, - сообщили в ведомстве.

Среди пострадавших, в 167 случаях на людей нападали дикие животные. А 3242 человек покусали собаки.

Как отметили в Роспоребнадзоре, несмотря на такое большое количество укусов, ни одного случая заражения бешенством зарегистрировано не было. В минувшем 2020 году случаев гидрофобии также не было.

Горожанам напомнили, что в случаев нападения животного, особенно бездомного или дикого, важно сразу же обратиться за медпомощью и сделать прививку от бешенства.