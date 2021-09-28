Полиция разыскивает шесть детей без вести пропавших в Петербурге

В Петербурге шесть детей пропали без вести Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает шесть детей, которые пропали без вести. Во вторник, 27 сентября 2021 года, в отделения МВД по городу обратились родители пропавших. Все они сообщили об исчезновении. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Жительница Выборгского района сообщила о том, что ее 15-летняя дочь пропала еще 22 сентября. О местонахождении девочки ничего неизвестно уже неделю. Раньше она не уходила. Также ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере, - рассказал источник.

Еще две девочки пропали в Колпинском районе. Одна из них, 15-летняя школьница ушла из дома утром 26 сентября. Раньше никогда не пропадала. Вторая, тоже 15-летняя девочка, сбежала из детского центра вечером 27 сентября.

В Курортном районе пропали еще две девочки. Обе ушли в шесть вечера 26 сентября из з дома и не вернулись. Девочкам по 12 лет, одна живет в Репино, вторая в Сестрорецке. Обе состоят на учетах в ПНД и ПДН.

Также 15-летняя школьница пропала в Невском районе. Она ушла из дома вечером 27 сентября. О ее местонахождении ничего неизвестно.