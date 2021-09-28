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Общество28 сентября 2021 13:55

МЧС предупреждает о заморозках до -2 градусов в Ленобласти

Также в ближайшие два дня в регионе будет туманно
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Ленобласти обещают заморозки.

В Ленобласти обещают заморозки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Заморозки опять пугают жителей Ленинградской области. Региональное управление МЧСМ уже выпустило предупреждение о том, что в ночь на 29 сентября температура может уйти в минус. Впрочем, не везде. Зато туман обещают повсеместно.

- Метеорологическая обстановка на 29 сентября в Ленинградской области: переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, скоростью 1-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2...+7, местами до -2 градусов. Днем будет от +8 до +13. Атмосферное давление изменится мало, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Туманные ночь и утро обещают также и на 30 сентября. В МЧС предупреждают водителей об опасности ДТП, которая возрастает из-за плохой видимости на дорогах.