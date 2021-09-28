Блогер прокатился в карете, запряженной девушками на Дворцовой площади

Девушки, запряженные в карету, катали блогера по Дворцовой площади Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге очередной блогер решил устроить странный перформанс. Парень прокатился на карете по Дворцовой площади, однако вместе лошадей в упряжку от запряг тройку девушек. Все происходило вечером 27 сентября 2021 года. Об этом "КП-Петербург" рассказали очевидцы.

- Какие то дебилы запрягли в карету трех девушек на Дворцовой площади, а в карете, скорее всего, был какой то блогер-недоумок очередной, - пожаловались очевидцы.

Девушки, цокая по брусчатке каблучками, тащили за собой карету с юношей. Однако далеко не увезли. Увидев все происходящее, на это очень быстро отреагировала полиция. Правоохранители перегородили дорогу "тройке" и решили разобраться.

Чем закончилась очередная попытка привлечь к себе внимание человека со смартфоном, неизвестно. Однако дальше парню пришлось идти уже своими ногами.