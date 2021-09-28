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Дом. Семья28 сентября 2021 14:57

Ворона гуляющего на поводке заметили в Петербурге

Птица спокойно ходила по дороже за хозяйкой, не боясь окружающих людей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Домашнего ворона на поводке заметили в Петербурге

Домашнего ворона на поводке заметили в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге в одном из дворов в Красносельском районе заметили ворона, который прогуливался на поводке с хозяйкой, словно собака. Встречей с необычным домашним животным 28 сентября 2021 года в социальной сети поделился очевидец. Заметив большую и важную птицу, он не смог пройти мимо и решил познакомиться.

- Какой красавчик, - воскликнул молодой человек, но решил отойти подальше, когда ворон пошел в его сторону. - По моему, он хочет забрать мой телефон.

Поводок крепился у ворона на лапках, чтобы он далеко не улетел. Хозяйка рассказала молодому человеку, что у нее птица живет уже больше года.

- Мои знакомые подобрали его. Я его выходила, выкормила, теперь приходится с ним каждый день так гулять. Чудовище, - ласково добавила она.

Глядя на ворона, видно, что он чувствует себя хорошо и спокойно. Совершенно не боясь окружающих, он продолжил расхаживать по двору.

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Домашнего ворона на поводке заметили в Петербурге
Домашнего ворона на поводке заметили в Петербурге
Видео: Марк Мордовцев