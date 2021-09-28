Гайку от Ferrari Михаэля Шумахера продают в Петербурге

Гайку от Ferrari гонщика Шумахера продают в Петербурге за 9,5 миллионов рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге продают необычную гайку. В сети появилось объявление, в котором предлагается купить уникальную гайку от болида автомобиля Ferrari. Но не простого, а того, на котором легендарный гонщик Михаэль Шумахер стал чемпионом Формулы-1 в 2001 году. В продаже необычный экспонат появился в сентябре 2021 года.

- Продаю уникальную гайку от болида Ferrari, на котором Михаэль Шумахер стал чемпионом Ф1 в 2001 году. Привезена с закрытого аукциона Moscow international motor show 2001, - рассказал продавец.

Также продавец добавил, что на вырученные от продажи деньги собирается открыть свой автосервис. С гайкой ему, конечно, расставаться не хочется, однако стоимость ее сопоставима с ценой на квартиру - 9,5 миллионов рублей.