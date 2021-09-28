Потомки репрессированного жителя Ленинграда подали иск с требованием компенсации и квартиры

Потомки репрессированного через суд требуют вернуть им квартиру и выплатить компенсацию утраченного имущества. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дзержинский райсуд города на Неве зарегистрировал иск потомков репрессированного ленинградца, которые через 85 лет решили восстановить имущественные права деда и, как наследники, получить компенсацию и жилье от города.

- Александр Павлов, уроженец Ленинграда, был осужден в 1936 году к пяти годам лишения свободы за антисоветскую деятельность. Отбывал наказание, предположительно, в Монголии. Дата и место смерти неизвестны. Жена Павлова Елизавета и дочь Ольга проживали в Ленинграде. В 1937 году высланы в Архангельскую область, как семья осужденного по политическим мотивам. Елизавета была реабилитирована в 1965 году. Скончалась в Ульяновске. В документах указано - супруга врага народа, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дочь репрессированного после учебы в Архангельске была распределена в Магадан, где вышла замуж и родила двух сыновей. Они-то и просят суд признать их пострадавшими от политических репрессий, признать право на возвращение к прежнему месту жительства, предоставить указанное в иске жилое помещение для проживания, а в случае невозможности, иное помещение в Петербурге.

Также внуки требуют денежную компенсацию за утерянное имущество и моральный вред.