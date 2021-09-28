Ямской рынок в центре Петербурга хотят превратить в современное общественное пространство

Ямской рынок в Петербурге хотят переделать под общественное пространство / Фото: РАД

Исторический Ямкой рынок в центре Санкт-Петербурга хотят превратить в современное общественное пространство. Двухэтажное здание в классическом стиле постройки 1817-1819 годов располагается на улице Марата. Рынка в нем уже нет давно, лишь магазины и пара баров. Но владельцы хотят вдохнуть в него новую жизнь. Сейчас в городе через Российский аукционный дом ищут нового арендатора на 49 лет.

- Мы предлагаем инвесторам приспособить его под общественное пространство – как Никольские ряды, Новая Голландия или Бертгольд-центр. Это модный и востребованный формат у петербуржцев, при этом в городе не хватает таких площадок, и каждая новая привлекает к себе внимание и становится популярной, - говорится в предложении.

Площадь Ямского рынка более 3 тысяч квадратных метров. Не так давно там был сделан капитальный ремонт. В нем предлагается открыть магазинчики, кафе, бары, развивающие центры, мастерские и лекторий.

- Учитывая, что в данной локации таких мест нет, обновленный Ямской рынок обязательно будет пользоваться спросом и станет точкой притяжения для всего Центрального района, - добавили в РАД.