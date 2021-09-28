Новое общественное пространство на набережной Карповки в Петербурге появится в октябре 2021 года

Новое общественное пространство на набережной реки Карповки появится в октябре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в Петроградском районе появится новое общественное пространство. Его планируется обустроить на углу набережной реки Карповки и проспекта Медиков, пишет 28 сентября 2021 года газета "Петербургский дневник".

- На территории будет обстроена прогулочная зона с мощеной дорожкой. Деревья и кустарники, которые есть сейчас, сохранят. Газоны будут обновлены, также для отдыха горожан установят скамейки, - пишет издание.

Также на протяжении всей прогулочной зоны будет установлено новое освещение. Фонари будут выполнять не только основную функцию, такую как освещение, но еще и декоративную.

На данный момент уже завершены работы по планировке территории, а также подготовительные работы. Планируется, что пространство будет уже готово для прогулок горожан в октябре 2021 года.