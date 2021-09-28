Бывший вице-губернатор Александр Бельский может стать спикером ЗакСа Петербурга

Александр Бельский может возглавить ЗакС Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже бывший вице-губернатор Петербурга Александр Бельский может возглавить (и скорее всего возглавит) городской парламент. Об этом уже с месяц говорят политологи и теперь, после подведения итогов выборов, Смольный готов взять ЗакС под контроль.

Фактически, именно для этого Бельский, а также другой экс-вице-губернатор Николай Бондаренко и шли на выборы в Заксобрание. К слову, именно Бондаренко, по мнению экспертов, станет первым вице-спикером ЗакСа.

Кроме того, в городском парламенте будут заседать бывший глава Комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков и экс- глава Выборгского района Валерий Гарнец. Все они были освобождены от должностей указом губернатора от 24 сентября.

Уволен оказался и глава администрации Приморского района Николай Цед, но он переходит на работу в Москву, в качестве депутата Госдумы. Там же будет трудиться и бывший спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.