Автомобилисты смогут оформить парковочное разрешение на платные зоны в центре Петербурга

Жители центра Петербурга смогут оформить парковочное разрешение на платные зоны стоянки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобилисты Санкт-Петербурга, проживающие в центре города, смогут оформить разрешения на парковку в зонах платной стоянки. Об этом 28 сентября 2021 года рассказали в комитете по транспорту. Так, с 1 декабря на 71 улице в Центральном районе начнет действовать платная парковка. Поэтому жильцы смогут заплатить единовременно, чтобы не стоять на общем счетчике.

- Комитет по транспорту обращает внимание жителей создаваемой зоны на необходимость оформления парковочного разрешения. Сделать это будет можно уже с 1 ноября 2021 года, - рассказали в комитете.

Оформить парковочное разрешение могут собственники жилого помещения, имеющие долю в квартире, арендаторы квартиры, а также арендаторы служебного жилого помещения. Стоимость в год - 1800 рублей. Для ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и малолетних узников концлагерей разрешение оформляется бесплатно.

Подробную информацию также можно получить в круглосуточном контактном центре по телефону 417-50-00.