Юрист оценил перспективы иска внуков репрессированного ленинградца, которые хотят вернуть себе жилье деда

В Ленинграде в 30-е годы прошлого века были репрессированы десятки тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский юрист, специалист по гражданскому праву Андрей Дмитриев оценил перспективы иска, который подали в Дзержинский районный суд города потомки репрессированного ленинградца. Внуки осужденного за антисоветскую деятельность и оправданного после смерти мужчины хотят получить не только квартиру деда, но также компенсацию за утраченное имущество и моральный вред.

- Перспектив тут я не вижу – все сроки уже прошли. По имущественным делам они составляют три года, в редких случаях – десять лет. А их деду приговор отменили в 1995 году, мать реабилитировали в 1996-м. Надо было тогда подавать иск, чего они ждали 25 лет? - рассказал «КП-Петербург» юрист. – Чтобы дело приняли к рассмотрению, надо восстановить сроки давности, но тут это уже вряд ли получится, слишком много времени прошло.

Но даже если это получится, то доказать, какое имущество было в собственности репрессированного деда, без документов практически нереально.

Получить компенсацию морального вреда также вряд ли удастся – срок исковой давности прошел.