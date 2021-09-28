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Общество28 сентября 2021 17:46

Петербург купит 69 машин скорой помощи за 311 миллионов рублей

Каждый медицинский автомобиль в среднем обойдется в 4,5 миллиона
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Петербург обновит парк машин скорой помощи.

Петербург обновит парк машин скорой помощи.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга намерены потратить 311 миллионов рублей на обновление автопарка городской службы скорой помощи. Всего будет закуплено 69 единиц техники по 4,5 миллиона каждая. Но это в среднем, а на деле стоимость автомобиля сильно зависит от оборудования.

- За пять лет машина очень сильно изнашивается. В следующем году нам обещают поменять как минимум четыре машины,- рассказал «Невским новостям» врач подстанции скорой помощи Невского района Петербурга.

Согласно заявке, которую разместил Комитет по государственному заказу Петербурга, до 15 ноября в город придут 23 автомобиля для врачебных бригад Городской станции скорой медицинской помощи, 44 - для районных бригад и два реанимобиля.