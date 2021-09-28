В «Велесе» спасают ежонка в тяжелом состоянии

Фото: vk.com/veles_spb

Ветеринары реабилитационного центра для диких животных «Велес» спасают ежонка. Кроха попал к ним накануне в тяжелом состоянии. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть его к жизни.

- Обездвиженного ежа обнаружили прохожие в лесу. Они к нам его и принесли. Пока не даем никаких прогнозов, - рассказали «Комсомолке» в «Велесе».

Кроме ежонка ветеринары борются за жизни двух лисиц, которые попали под колеса машин. У одной из них сломан позвоночник.

Напомним, накануне «Велес» отметил 12-летия. «Комсомольская правда» поздравила волонтеров и ветеринаров, подарив запасы корма для животных.