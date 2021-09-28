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Общество28 сентября 2021 17:54

Беременная петербурженка рассказала о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса

Анастасия Теплякова получила первый компонент вакцины 20 сентября
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Сделать прививку Анастасии посоветовал ее лечащий врач.

Сделать прививку Анастасии посоветовал ее лечащий врач.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурженка Алиса Теплякова, 20 сентября ставшая одной из первых в Северной столице беременных, вакцинированных от коронавируса, поделилась с «Комсомолкой» своими ощущениями. По словам женщины, процедура прошла куда легче, чем она сама предполагала.

- Единственное – в месте укола образовался небольшой синяк, и некоторое время наблюдалась болезненность, - рассказала Анастасия. – Больше ничего – ни температуры, ни слабость, ни каких бы то ни было других побочных эффектов.

По словам Анастасии, сделать прививку ей посоветовал врач, у которого женщина наблюдается. Решение далось ей нелегко: какое-то время Анастасия сомневалась и боялась, но в итоге все-таки пошла на вакцинацию и не пожалела.

- Сказать по правде, я больше опасаюсь второй прививки, которую мне предстоит сделать через две недели, - призналась Алиса. – Но, надеюсь, все сложится хорошо.