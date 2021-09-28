Убийца из Петербурга, вспоровший живот матери, заявил, что все понял и больше не хочет сидеть в тюрьме

Суд отправил на пересмотр дело жестокого убийцы матери. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд Петербурга отправил на пересмотр приговора дело мужчины, который жестоко расправился с собственной матерью, проткнув ее стальным штырем и задушив: «Поместив труп в садовую бочку, спустя несколько дней, извлек тело, вспорол живот, поместил внутрь пять строительных перчаток. Далее, скинул труп с моста в реку», - говорилось в материалах дела. В марте Красносельский суд дал убийце семь лет колонии, но сторона обвинения посчитала приговор мягким, и опротестовала. Сам осужденный был с этим не согласен.

- Просил оставить приговор без изменения. В процессе заявил, что ему надоело уже сидеть в тюрьме, он искренне раскаялся, все понял, хочет отбыть наказание, работать и приносить пользу стране и семье. Сообщил, что преступление не хотел совершать, отношения с матерью всегда были тяжелые, - отмечает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге апелляционная коллегия суда отправила дело на пересмотр. До суда обвиняемый останется под стражей.