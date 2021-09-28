Смольный хочет сделать Петербург столицей дизайна

Петербург должен стать столицей мирового дизайна. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга хотят сделать город столицей дизайна и зарабатывать на этом. По оценке Смольного, дизайнерская индустрия на сегодня в мире – это 200 миллиардов долларов и глупо упускать часть этого пирога.

- Доля российского рынка в этих масштабах составляет менее 1%. Значительное число рабочих мест для отечественных дизайнеров создается не в сфере инновационного дизайна, а в ремесле и производстве продуктов с высокой дизайнерской составляющей, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Чтобы изменить ситуацию, планируется создать городскую программу развития инфраструктуры дизайна. Основными направлениями развития станут интеграция дизайн-мышления в корпоративный и государственный менеджмент, развитие городской среды, креативных индустрий, инклюзивного дизайна. Особое внимание в программе планируется уделить новой сверхмасштабной задаче – адаптации среды и образа жизни горожан к изменениям климата.

- Поэтому в Концепции научно-технологического развития Санкт Петербурга мы впервые записали дизайн как специальное направление. И планируем развивать его дальше, - заявил вице-губернатор Владимир Княгинин.