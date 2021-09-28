Жители Мурино пожаловались на нехватку маршруток до метро

В Мурино по-прежнему нет автобусов, а маршруток на всех уже не хватает. Фото: СОЦСЕТИ

Казалось бы, проблема нехватки автобусов в Кудрово и отдаленных петербургских кварталов вроде «Новой Охты» и «Цветного города» обойдет Мурино стороной. Ведь многие горожане живут в шаговой доступности от метро. Многие, но не все. Да и есть, в конце концов, среди жителей люди пожилые и маломобильные. Однако в городе по-прежнему нет автобусов, а маршруток, из-за того что население продолжает расти, на всех уже не хватает. Вот и стоят пассажиры в очередях на остановках.

- Все это стало привычной для нас картиной. Начальная остановка маршрутки № 668 на улице Шувалова, - сообщили местные активисты, приславшие в редакцию «Комсомолки» фотографию очередей.

Собеседники добавили, что ранее они уже составляли обращение в Комитет Ленинградской области по транспорту, однако в ведомстве им сообщили, что подобными вопросами занимается местная администрация, которая пока что не отреагировала на жалобы.