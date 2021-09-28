На производстве «Спутника V» назвали процент бракованных флаконов с вакциной

Брак на производстве «Спутника V» составляет десятые доли процента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Брак на производстве вакцины «Спутник V» в Санкт-Петербурге насчитывает «десятую долю процента». Об этом «Комсомолке» во вторник, 28 сентября, рассказал руководитель участка жидких лекарственных форм 2.1 компании BIOCAD Юрий Юрченко.

- На линии розлива буквально каждую секунду за каждым флаконом наблюдают от двух до восьми видеокамер, - объяснил Юрий Юрченко. - Они фиксируют уровень вакцины во флаконе, то, насколько плотно притерта пробка, есть ли в препарате какие-то посторонние включения и так далее. Брак, конечно, случается, но его не больше десятой доли процента, и весь он, как правило, связан с повреждениями самих флаконов - где-то может появиться скол, трещинка, где-то пробка оказывается недостаточно плотно сидящей.

По словам Юрченко, опасаться «потребителям» нечего: все бракованные флаконы сразу же определяются и отправляются на утилизацию.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как делают вакцину «Спутник V» в Петербурге – от самого начала и до отправки в министерство здравоохранения.