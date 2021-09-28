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Общество28 сентября 2021 19:39

«Площадь Восстания» возглавила рейтинг самых загруженных станций метро Петербурга

Две из трех находятся на «красной» ветке
Никита НЕСТЕРОВ
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«Площадь Восстания» возглавила рейтинг самых загруженных станций метро Петербурга.

«Площадь Восстания» возглавила рейтинг самых загруженных станций метро Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники петербургского метрополитена подсчитали пассажиропоток за август 2021 года и назвали три самых загруженных станции. Обошлось без неожиданностей. Лидером стала «Площадь Восстания». Ей воспользовались 2 491 380 человек. Такие показателей станция, очевидно достигла благодаря близости Московского вокзала, месторасположению в самом центре города, а также закрытию на ремонт вестибюля «Маяковской».

- На втором месте оказалась «Девяткино». Пассажиропоток составил 1 950 589 человек в месяц. Замыкает тройку лидеров «Московская», которой воспользовались 1 461 483 петербуржцев и гостей города, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе метрополитена.

Добавим, что ранее представили подземки назвали три станции, которыми пользуются реже всего. Лидером антирейтинга предсказуемо стала «Зенит».