Сильный туман окутает Санкт-Петербург ночью и утром 29 сентября

Петербург накроет сильным туманом ночью и утром 29 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС предупреждает жителей Санкт-Петербурга о надвигающемся сильном тумане, который накроет город ночью и утром среды, 29 сентября. Спасатели просят автомобилистов быть крайне осторожными на дорогах из-за неблагоприятного прогноза синоптиков. Кроме этого в МЧС советуют внимательнее вести себя и пешеходам, особенно вблизи дорог. Лучше всего иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы водители могли видеть человека.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 29 сентября в ночные и утренние часы в Санкт-Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

К слову, о погоде. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объявил о приходе бабьего лета в начале октября. Правда, температура поднимется только до +15 градусов, и то в лучшем случае.