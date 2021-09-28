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Общество28 сентября 2021 20:28

Огромную толпу пассажиров заметили перед входом на станцию метро «Чернышевская»

В соцсетях жалуются, что в подземку пускают ограниченный поток людей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Перед входом на "Чернышевскую" заметили большую толпу пассажиров. Фото: vk.com/spb_today

Перед входом на "Чернышевскую" заметили большую толпу пассажиров. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы выстроились в огромную очередь перед входом на станцию метро «Чернышевская» вечером во вторник, 28 сентября. Судя по фотографии с места от очевидца, в толпе стоит сотня человек.

- Что случилось – не понятно, в вестибюле несколько полицейских и очень маленьким потоком людей впускают, - пишет очевидец в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

В комментариях к публикации с жалобой многие отметили, что такой плотный пассажиропоток для вечернего час пика не редкость. В метрополитене не смогли оперативно ответить на вопрос «Комсомолки» об очереди на «Чернышевскую».