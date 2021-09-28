Жители Петербурга стали чаще интересоваться покупкой жилья в Ленобласти

За последний год жители Петербурга стали чаще покупать жилье в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга стали чаще покупать недвижимость в Ленобласти. Любопытную статистику за последний год опубликовали в РБК. По словам экспертов рынка, феномен называют деурбанизацией. По оценкам специалистов, число запросов от клиентов из Петербурга, касающихся аренды и покупки жилья в 47-м регионе, выросло в 1,8 раза. Как считают аналитики, у горожан появился большой спрос на спокойную и размеренную жизнь вдали от мегаполиса, но в месте с базовой социальной инфраструктурой.

- Коронавирус, с введением локдауна и массовым переходом на удаленную работу, повысил интерес к переезду поближе к природе. К тому же на переезде в глубинку можно существенно сэкономить или позволить себе более просторное жилье. Цены там в два-три раза ниже петербургских, - пишет издание.

К слову, в Петербурге наблюдается дефицит земли под жилую застройку, чего не скажешь о Ленобласти.