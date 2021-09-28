В Петербурге подали коллективный иск к Беглову с требованием отменить ряд ограничений по коронавирусу

Петербурженки подали коллективный иск к губернатору Александру Беглову с требованием отменить ограничения по коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге подали очередной коллективный иск к губернатору Александру Беглову с требование отменить некоторые ограничения по коронавирусу. В последние разы такие идеи успехом не увенчались. В этот раз авторами иска являются четыре петербурженки и компания, на которую зарегистрирован детский клуб. Интересы их сугубо предпринимательские.

- Истцы просят суд признать недействующим со дня издания постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 (в ред. от 24.08.2021) в части пунктов 2-5.32, 2-37, 2-53, 2-54, 2-55, 18-21. К производству заявление пока не приняли, но иск зарегистрировали, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что дамы протестуют против ограничений по допуску людей на аттракционы, работе ТРК и фуд-кортов. Кроме этого они недовольны требованием вакцинировать 80% сотрудников.