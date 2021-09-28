Рождественская ярмарка в Петербурге заработает с 18 декабря 2021 года

В Петербурге рассказали о сроках проведения новой Рождественской ярмарки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге выделят 21 млн рублей на обустройство Рождественской ярмарки на Манежной площади на сезон 21/22. Она заработает 18 декабря 2021 года. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Смольный ищет подрядчика, который бы взялся за установку декораций и праздничного освещения. Да, антураж решили не менять. Горожан и гостей Северной столицы вновь встретят герои сказки «Щелкунчик».

- Начальная (максимальная) цена контракта – 21 248 728 рублей. Окончание подачи заявок назначено на 20 октября 2021 года. Рождественская ярмарки будет проводиться в период с 18 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на Манежной пл., М. Садовой ул. и Кленовой ул., - говорится в документации конкурса.

Согласно информации в техническом задании, состояние декораций в порядке, но отдельные игрушки все же необходимо частично покрасить.