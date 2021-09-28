На севере Петербурга троица открыла огонь по деревьям и окнам

В Петербурге задержали троих рабочих по подозрению в стрельбе по деревьям и окну. Фото: Олег ЗОЛОТО

Троица неизвестных открыла огонь по деревьям и окнам средь бела дня на севере Петербурга. В полицию о хулиганстве сообщили жители Выборгского района. Сотрудники МВД обнаружили группу злоумышленников на Лесном проспекте. Оказалось, что все они являются коллегами – работают в одной и той же организации по распиливанию древесины. Мужчины признались, что решили разнообразить свой досуг.

- Задержанной троице от 22 до 48 лет. Во время работы они стреляли по деревьям и попали в окно мужчины, который впоследствии заявил о происшествии в полицию. После этого рабочие передали пистолет своему знакомому, он скрылся. Всех троих доставили в отдел полиции для разбирательства, - передает пресс-служба ГУ ВМД России по Петербургу и Ленобласти.

Четвертого участника стрельбы разыскивают. По факту происшествия проводится проверка. Не исключено, что она закончится возбуждение уголовного дела.