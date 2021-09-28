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Происшествия28 сентября 2021 23:04

Пожар произошел в общежитии на Малой Посадской улице в Петербурге

Загорелось постельное белье
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В общежитии на Малой Посадской улице в Петербурге произошел пожар.

В общежитии на Малой Посадской улице в Петербурге произошел пожар.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел пожар в общежитии в Петроградском районе. В 21:02 из дома №22-24 на Малой Посадской улице раздались крики – в одной из комнат появился огонь. Местные жители тут же сообщили обо всем в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место. Оказалось, что загорелось постельное белье.

- В здании общежития, в комнате площадью в 20 квадратных метров, начали гореть постельные принадлежности и обстановка на площади в 5 «квадратов». В 21:58 пожар потушили, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что на вызов приезжали 23 спасателя на 5 единицах техники. Причины пожара не сообщаются.