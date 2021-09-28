Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 23:34

На охрану порядка на Рождественской ярмарке в Петербурге потратят 10 млн рублей

Смольному требуются пешие и мобильные патрули
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Смольный ищет охрану для Рождественской ярмарки.

Смольный ищет охрану для Рождественской ярмарки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга готовы потратить 10,2 млн рублей на охрану общественного порядка на Рождественской ярмарке на Манежной площади, которая пройдет с 18 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Напомним, на установку декораций в стиле сказки «Щелкунчик» выделят 21 млн рублей. На работу частного охранного предприятия – вдвое меньше.

- Стоимость часа работы ночного патруля оценивается в 595 рублей, стоимость часа дневного патруля – в 579 рублей, мобильной группы – в 502 рубля, технического мониторинга – в 484 рубля, - сообщается в документации лота.

Добавим, что охрана будет нужна с 20 ноября, когда на месте будут устанавливать ярмарочные домики и декорации. Поставщика услуг выберут в конце октября.