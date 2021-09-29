Для сотрудников метрополитена Петербурга закупят овощи и фрукты на 7 млн рублей

Петербургский метрополитен ищет поставщика овощей и фруктов на 7 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Метрополитен Петербурга ищет поставщика свежих и вкусных овощей и фруктов. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок. На поставку качественных продуктов выделили почти 7 миллионов рублей. Список обширный, состоит из 78 наименований овощей и фруктов, которые попадут под нож для кормления сотрудников подземки. Из незаурядного – плоды шиповника, кешью, ежевика, физалис, сельдерей, пекинская капуста.

- Цель для поставки товара: обеспечение пищевыми продуктами и сырьем для организации общественного питания на основании п. 2.2.58 Устава ГУП «Петербургский метрополитен». Товар должен поставляться в оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность в течение всего срока годности, - упоминается в документации конкурса.

Добавим, что итоги конкурса подведут 18 октября 2021 года. Ранее петербургский метрополитен выделил 168 млн рублей на ремонт относительно новых вагонов.