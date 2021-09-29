Последние новости в Санкт-Петербурге на 29 сентября 2021 года: Производство «Спутника V» и частичное закрытие станции метро «Зенит»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 29 сентября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 29 сентября 2021 года. В городе с октября закроют по будним дням станцию метро «Зенит». Пассажиропоток там совсем плачевный. Станция хотя бы немного востребована только по праздникам, выходным и во время матчей сине-бело-голубых.

«КП-Петербург» побывала на городском заводе по производству вакцины «Спутник V». Оказывается, прививка должна «созреть», на это уходит около месяца. Всего над созданием «Спутника V» в Северной столице трудятся примерно 400 человек, круглосуточно.

На «Ленфильме» создадут музей о войне. Инсталляции расскажут о фронтовых событиях со стороны фотокорреспондентов и кинематографистов. За пару месяцев на площади в 1,5 тысячи квадратных метров появятся трехмерная панорама с Кавказскими горами, улицами Берлина и со сценами сражения за Сталинград. Смотрите наш фоторепортаж по ссылке.