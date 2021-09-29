Двух женщин с тремя килограммами гашиша задержали под Петербургом

Двух женщин наркокурьеров задержали под Петербургом Фото: принтскрин видео.

По Санкт-Петербургом полиция задержала двух женщин, которые оказались наркокурьерами. 27 сентября 2021 года в СНТ Выборжец города Сертолово Всеволожского района Ленобласти стражи порядка остановили автомобиль "Мерседес", в котором находились две местные жительницы 32 и 36 лет. В машине у них оказалась крупная партия наркотиков.

- По данным полиции женщины обслуживали клиентов интернет-магазина по продаже наркотиков, осуществляли развозку и закладку в тайники заказанный товар, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

При задержании обе женщины сказали, что не понимают, за что их остановили. Однако во время досмотра машины, полицейские нашли у них свертки, уже расфасованные для тайников. В общей сложности у них оказалось более трех килограммов синтетического гашиша.

На дам возбудили уголовное дело. На данный момент они находятся под стражей.