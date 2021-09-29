Две машины обгорели в ночь на 29 сентября в Колпино

Две машины обгорели в Колпино в ночь на 29 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в Колпинском районе произошел пожар в ночь на среду, 29 сентября 2021 года. В пятом часу утра на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании у дома 48 по Заводскому проспекту. На место сразу же выдвинулась бригада спасателей.

- Прибыв на вызов, пожарные увидели, что горит легковой автомобиль марки "Ваз", - сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Спасатели оперативно принялись за работу и уже к 4:54 часам огонь был полностью потушен. В результате пожара у отечественного автомобиля выгорел моторный отсек. Также частично пострадал рядом стоящий автомобиль "Хендай".

Причина возгорания на данный момент устанавливается. Пострадавших в результате пожара нет. На месте работали девять спасателей и две пожарные машины.