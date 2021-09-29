Полиция разыскивает рецидивиста, жестоко избившего двух подростков в Петербурге

Полиция разыскивает мужчину за избиение подростков в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который жестко избил двух подростков в Калининском районе. О нападении рецидивиста на 15-летних школьников стало известно 27 сентября 2021 года, когда ребята обратились в травмпункт. Одного из них даже госпитализировали в больницу, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Первым в травмпункт пришел ученик девятого класса школы. У парня диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждение мышц шеи, ушибы, а также ссадины. Из травмпункта мальчика госпитализировали в детскую больницу, - рассказал источник.

Второй пострадавший - 15-летний ученик колледжа. У него также обнаружили ушибы спины и височной области. После осмотра его отправили лечиться дома.

Полиция выяснила, что около шести часов вечера 26 сентября во дворе дома 4 по улице Вавиловых подростков избил 40-летний мужчина, который был судим за наркотики и попытку убийства. Сейчас его разыскивают.