В метро объяснили столпотворение на «Чернышевской»

По данным метрополитена, никаких проблем на "Чернышевской" нет. Фото: vk.com/spb_today

В Петербургском метрополитене объяснили ситуацию с толпой пассажиров у вестибюля станции метро «Чернышевская». Накануне вечером здесь наблюдались очереди из желающих попасть в подземку, на что они сами и жаловались в соцсетях.

- Что случилось – не понятно, в вестибюле несколько полицейских и очень маленьким потоком людей впускают, - писали горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Впрочем, ничего криминального не происходило. Сотрудники полиции просто помогали контролировать поток пассажиров в час пик. Причиной столпотворения стал обычный час пик и проблемы с одним из турникетов - он не принимал платы по банковским картам люди шли к другому, создавая дополнительные трудности.

При этом в самом метрополитене никакой особой ситуации на «Чернышевской» не заметили.

- Проблем нет, — рассказала «Невским новостям» представитель петербургской подземки Юлия Шавель.