Александр Дрозденко заявил о необходимости изменения отношения общества к домашнему насилию

Александр Дрозденко: нужно менять отношение общества к насилию в семье Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поднял тему насилия в семье и заявил, что необходимо менять отношение общества к этому. Он отметил, что важно не скрывать побои, а также не покрывать тех, кто причиняет боль своим близким. Этим выступлением глава региона поделился на своей странице в соцсети 29 сентября 2021 года.

- Все, что происходит внутри семьи, по старым патриархальным традициям, мы стараемся не выносить наружу. Вторая страшная беда: соседи это знают, но никому не говорят. А когда до кого-то доходит слух, все, начиная от семьи и заканчивая соседями, говорят неправду, выгораживая того, кто совершает насилие, - сказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что такая позиция приводит к трансформации сознания женщин, мужчин и детей, которые подвергаются насилию. Дрозденко настоял, что в стране должно быть четко прописано, что такое насилие в семье, а также провести работу с обществом, чтобы жертвы не боялись и не стеснялись говорить о том, что с ними произошло.

- Нужна гарантия персональных данных, при необходимости сокрытие публичности тех, кто обратился с насилием. Потому что помощь не всегда приходит вовремя и в срок, - добавил губернатор.