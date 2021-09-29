Следователи нашли двух новых жертв педофила из Петербурга

Следователи обнаружили двух новых жертв серийного педофила из Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге следователи обнаружили двух новых жертв мужчины, обвиняемого в педофилии, который был задержан в середине мая 2021 года. Так, в ходе расследования специалисты установили, что от действий 63-летнего жителя Красногвардейского района пострадали еще два ребенка, рассказал 29 сентября 2021 года "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Так, стало известно, что в период с 6 декабря 2018 года по 31 октября 2019 года обвиняемый совершил половое сношение и развратные действия в отношении ребенка, которому на тот момент было 13 лет, - рассказал источник.

Аналогичные действия мужчина совершал с 12-летней жертвой с 6 декабря 2018 по 3 июля 2019 года. По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

Напомним, что мужчина был задержан и отправлен в СИЗО за изнасилование шести детей. Ранее он уже был судим за развращение и мужеложество.