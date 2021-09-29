Смольный продлил работу уличных террас кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге в 2022 году

Уличные террасы кафе и ресторанов в Петербурге смогут работать до 15 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге Смольный продлил разрешение на работу уличных террас кафе и ресторанов. Теперь заведение смогут размещать уличную мебель до середины октября, а не убирать ее в конце сентября, как это было ранее. Соответствующее постановление 29 сентября 2021 года подписал губернатор Александр Беглов.

- От предпринимательского сообщества поступали обращения по размещению уличной мебели при предприятиях общественного питания, - отметил градоначальник.

В связи с этим правительство Северной столицы на 2022 год продлило срок размещения уличных веранд при стационарных кафе, барах и ресторанов с 1 мая по 15 октября. Однако, как отмечается, это постановление носит сезонный характер.

Ранее сообщалось, что также возможно Смольный разрешит владельцам общепита устанавливать и зимние веранды на время новогодних праздников.