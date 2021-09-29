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Общество29 сентября 2021 10:59

Беглов пообещал три новых станции метро, ШМСД, Новый мост через Неву, запуск городских электричек и скоростной поезд до Москвы

Губернатор выступил на первом заседании нового созыва Заксобрания Петербурга
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Губернатор Петербурга пообещал новый мост в створе улицы Коллонтай. Фото: Яндекс.Карты

Губернатор Петербурга пообещал новый мост в створе улицы Коллонтай. Фото: Яндекс.Карты

Губернатор Санкт-Петербурга еще раз подтвердил реализацию масштабных инфраструктурных проектов, некоторые из которых уже идут. Так, на первом заседании нового созыва Заксобрания города, глава Северной столицы говорил о строительстве метро, Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и даже про новый мост через Неву.

- Продолжим стоить город комфортно, умно, социально и открыто. Гарантируем реализацию Широтной магистрали с мостом через Неву, три новые станции метро к 2024 году, еще один мост в створе улицы Коллонтай, высокоскоростную магистраль Москва-Петербург, обновление ж/д узла и запуск такового движения электричек, - приводит слова губернатора корреспондент «КП-Петербург».

Также глава города сообщил депутатам, что в том числе и в их задачи входит важная повседневная работа: в фокусе остается ковид, транспортная реформа, больницы, забота о детях и старшем поколении, культура, новые общественные пространства, повышение туристического потенциала города. Отдельное значимое направление – агломерация с Ленобластью.

- Ждем идей и предложений, рассчитываем на поддержку. Мы одна команда – команда города. Петербуржцы ждут конкретных дел, - сообщил депутатам Александр Беглов.