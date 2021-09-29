Женщина задавила насмерть пенсионерку в Луге Ленинградской области

В Луге женщина сбила насмерть пенсионерку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области городе Луга пенсионерка за рулем автомобиля "Рено" задавила насмерть другую пенсионерку. Авария произошла около часа дня во вторник, 28 сентября 2021 года, у дома 3 по Советскому проспекту. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- Прибывшим полицейскими установлено, что 57-летняя женщина, управляя автомобилем "Рено" совершила наезд на 81-летнюю пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, - рассказали в полиции.

Известно, что водитель в момент аварии сдавала назад. По всей видимости, она не заметила женщину, которая оказалась за автомобилем.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Женщине избрали меру - подписка о невыезде. Проверка произошедшего продолжается.