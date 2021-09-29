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Происшествия29 сентября 2021 11:24

Полиция проводит проверку после ДТП с тремя погибшими под Кингисеппом

Авария произошла утром 29 сентября у деревни Лужицы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Три человека погибли в ДТП в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Три человека погибли в ДТП в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Полиция начала проверку после смертельного лобового ДТП у деревни Лужицы, что в Кингисеппском районе Ленинградской области. Ранним утром наступившей среды здесь столкнулись «Лада Ларгус» и «Рено Дастер». в результате аварии три человека погибли и еще три пострадали.

- 29 сентября около 7:30 утра в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи деревни Лужицы. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в результате столкновения автомобиля «Рено» и автомобиля «Лада» госпитализировано трое человек. Еще трое скончались от телесных повреждений на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, погибшие - водитель и пассажиры «Ларгуса», некоторые из них ну были пристегнуты ремнями безопасности. Их, из искореженной машины, пришлось вырезать спасателям. Пострадавшие ехали в «Рено». Что стало причиной смертельной аварии, покажет проверка дознавателей Госавтоинспекции.