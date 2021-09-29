Школьные столовые проверят в Центральном районе Петербурга

В школах Центрального района проверят столовые Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Центральном районе Санкт-Петербурга пройдут проверки школьных столовых. Об этом в среду, 29 сентября 2021 года, рассказали в районной администрации. Отмечается, что это внеплановые проверки, которые решил устроить глава района Максим Мейксин.

- Глава Центрального района Максим Мейксин инициировал внеплановые проверки организации школьного питания в учебных учреждениях района, - пояснили в районной администрации.

Также Мейксин подчеркнул, что с начала нового учебного года в Петербурге все учащиеся школ должны быть обеспечены качественным горячим питанием. Поэтому специалисты проверят то, как организовано производство питания, а также качество самих продуктов,

Всего на территории Центрального района в Северной столице расположено 42 школы.