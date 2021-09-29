Александр Бельский стал новым спикером Заксобрания Петербурга

Александр Бельский стал спикером ЗакСа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты нового, седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга выбрали себе председателя. Спикером парламента, как и ожидалось, стал бывший вице-губернатор города Александр Бельский.

- Бельский был выбран большинством голосов, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» из Мариинского дворца.

Бельский был выдвинут фракцией партии «Единая Россия». Также на пост спикера претендовали бывший уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов («Яблоко») и Вячеслав Бороденчик (КПРФ).

В итоге Бельский получил 40 голосов «за». Шишлов - шесть, а Бороденчик - три.

Причем голосовали 49 депутатов. С утра их было 47 из 50 избранных, но позднее пришли еще двое опоздавших на торжественное открытие сессии.

С избранием новым спикером выходца из городской администрации, Смольный планирует полностью устранить конфликт интересов с парламентом, который был в прошлом.

- Большая честь послужить на славу великого города в такой хорошей компании. Представлена вся палитра партий. Уверен, такой командой все законопроекты направим на славу Петербурга, - заявил сам новоизбранный спикер.