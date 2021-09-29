Новый скачок заражений коронавирусом произошел в Петербурге 29 сентября 2021 года

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Петербурге 29 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге произошел большой скачок заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 29 сентября 2021 года за сутки наличие инфекции подтвердилось более чем у 1,9 тысячи человек, хотя накануне прирост был всего 1,5 тысячи.

- На 29 сентября в Петербурге коронавирус был выявлен еще у 1933 человек. За сутки рост заражаемости составил более 26 процентов, - отметили в оперштабе.

Статистика по коронавирусу в Петербурге на 29 сентября 2021 года / Фото: Яндекс

Также зафиксирован рост смертности. В городе от коронавируса умерли еще 60 человек, на два пациента больше, чем днем ранее. Среди выздоровевших - 1890 пациентов.

Всего за время пандемии в Петербурге было выявлено 618 640 случаев заражения коронавирусом, из них 21 798 человек скончались и 580 160 смогли выздороветь.

Отметим, что сейчас Петербург занимает второе место по стране по заражаемости и смертности.