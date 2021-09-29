Полиция завела дело после приставаний пьяных мужчин с ножом к студенткам педагогического колледжа в Петербурге

Желавшие внимания студенток хулиганы могут сесть на семь лет каждый. Фото: УВО Росгвардии по СПб и ЛО

Следователи полиции Невского района Петербурга возбудили уголовное дело на двух мужчин, которые днем 28 сентября пришли к педагогическому колледжу на Ивановской улице и, размахивая ножом, пытались добиться женского внимания от студенток. Охрана колледжа вызвала Росгвардию.

- Около 9:30 поступило сообщение о конфликтной ситуации на входе в здание колледжа на Ивановской улице. На место были направлены сотрудники Росгвардии, которые доставили в отдел полиции двух молодых людей с признаками наркотического опьянения, - сообщает пресс-служба Главка.

В полиции оказалось, что у колледжа хулиганили двое мужчин в возрасте 26 и 39 лет. Один из них был ранее судим за наркотики. В результате инцидента никто не пострадал, а вот самим хулиганам теперь грозит до семи лет колонии за вооруженное приставание к девушкам.