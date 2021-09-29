Подозрительного мужчину задержали в детском доме в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину, забравшегося на территорию детского дома Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали подозрительного мужчину в детском доме в Выборгском районе города. Инцидент произошел вечером 27 сентября 2021 года. Незнакомца заметили работники центра содействия семейному воспитанию и нажали тревожную кнопку, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- Около пяти часов вечера неизвестный мужчина перелез через забор на территорию центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, который находится на улице Сикейроса, и начал приставать к детям, находившимся на прогулку, пытаясь с ними завязать беседу, - рассказали в управлении вневедомственной охраны.

Персонал детского дома очень быстро заметил постороннего, начал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место сразу же приехали сотрудники Росгвардии.

Мужчину, забравшегося на территорию детского дома, задержали и отправили в отдел полиции, для выяснения обстоятельств и мотивов совершенного им поступка.